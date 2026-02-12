Заместителя губернатора российского региона задержали за взятку

В Челябинской области по подозрению в коррупции задержан крупный чиновник. Глава региона заявил, что задержание заместителя связано с его прежней работой.

«Моя позиция проста: если его вина будет установлена, то он ответит по всей строгости закона. Без поправок на чины и звания»,

- написал губернатор Алексей Текслер в телеграм-канале, отметив, что воздержится от оценок и выразив уверенность, что следователи во всем разберутся.

По данным РИА Новости, силовики задержали за получение взятки Андрея Фалейчика, возбуждено уголовное дело. Его подозревают в получении денег от директора организации детского отдыха за совершение действий в интересах этой организации при передаче в аренду имущественного комплекса муниципального детского лагеря, принадлежащего Копейску.

Фалейчик в 2018-2019 годы работал замминистра, начальником управления Минстроя Челябинской области. В феврале 2019 стал замглавы Копейска по ЖКХ, в июне был избран главой округа. В апреле 2024 года был назначен замгубернатора Челябинской области.

Напомним, на этой неделе в Карелии начнется рассмотрение громкого уголовного дела бывшего мэра и бывшего заместителя губернатора Владимира Любарского.