Ученики и педагоги массово заболели в школе Петербурга

Вспышка острой кишечной инфекции произошла в школе Северной столицы. Роспотребнадзор сообщил о 96 случаях среди учеников и сотрудников школы № 39 в Санкт-Петербурге, а также работников пищеблока АО «КСП «Волна».

Взрослые и дети подхватили норовирусную инфекцию. Специалисты провели противоэпидемические мероприятия для локализации и ликвидации очага инфекции.

Признаки заболевания - острая диарея, рвота, лихорадка. Могут присутствовать головная боль, симптомы ОРЗ. Заболевание начинается остро с подъема температуры, эпизоды лихорадки могут продолжаться 1-2 дня. При развитии заболевания присоединяется рвота, затем диарея. Инфекция легко передается через грязные руки, продукты, воду или контакт с больным.