Аномальный холод продержится в Карелии до 15 февраля

Синоптики выпустили предупреждение о сильных морозах. Похолодание продлится до 15 февраля.

Аномально морозно будет в основном на севере Карелии. Среднесуточная температура воздуха будет на 10 градусов и более ниже климатической нормы (норма от -8,4 до -10 градусов).

Морозы прогнозируют в Беломорском, Кемском, Костомукшском, Муезерском округах, Калевальском, Лоухском районах.

Также в Беломорском округе на реке Нижний Выг сохраняется угроза подтопления из-за превышения неблагоприятной отметки уровня воды.

Ранее в Гидрометцентре РФ предупреждали о морозах на Северо-Западе.