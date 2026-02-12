12 февраля 2026, 08:08
Аномальный холод продержится в Карелии до 15 февраля
В ряде районов и округов республики в ближайшие дни ожидается аномальная погода
фото «Петрозаводск говорит»
Синоптики выпустили предупреждение о сильных морозах. Похолодание продлится до 15 февраля.
Аномально морозно будет в основном на севере Карелии. Среднесуточная температура воздуха будет на 10 градусов и более ниже климатической нормы (норма от -8,4 до -10 градусов).
Морозы прогнозируют в Беломорском, Кемском, Костомукшском, Муезерском округах, Калевальском, Лоухском районах.
Также в Беломорском округе на реке Нижний Выг сохраняется угроза подтопления из-за превышения неблагоприятной отметки уровня воды.
Ранее в Гидрометцентре РФ предупреждали о морозах на Северо-Западе.