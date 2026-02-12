Пожарные Петрозаводска научили бездомных управлять огнем

Морозы сложнее всего переносить бездомным. Дом ночного пребывания каждый год в самое холодное время проводил акции по сбору теплых вещей. Чаще всего теплые вещи для обездоленных приносили пенсионеры и люди с небольшим достатком. Дорогие модные машины у Дома ночного пребывания замечены не были.

Сотрудники МСЧ в 2006 году внесли свой вклад в дело помощи бездомным – поделились гуманитарной помощью. Их коллеги – пожарные из Финляндии – присылали им специальное термобелье, которое одевается под защитный костюм. Теплые верхние вещи собрали и сами спасатели. И заодно напомнили бездомным о правилах пожарной безопасности.

«У нас много пожаров происходит в подвалах именно из-за них. Они неправильно пользуются огнем, они неправильно соединяют электропровода, какие-то электроприборы устраивают себе сами. Но им нужно где-то греться! И этих людей из жизни вычеркнуть никак нельзя. Приходится с ними считаться. И поэтому нужно их учить правильно соединять электропровода, правильно пользоваться открытым огнем и правильно курить»,

- считала Зинаида Буртовская, начальник отдела пропаганды Главного управления МЧС РФ по РК.

С начала февраля теплые вещи принесли 36 петрозаводчан. Зимнюю одежду выдали не только тем, кто жил в Доме ночного пребывания в тот период, но и тем, кто ночевал на улице и приходил сюда за помощью. Директор заведения Геннадий Чехонин сообщил: «У нас сейчас достаточное количество этой одежды, мы уже сейчас сталкиваемся с проблемой – где хранить. Хочу выразить жителям Петрозаводска большую благодарность». Желающих помочь на самом деле всегда больше, пояснили в Доме. Просто не всем удобно добираться до улицы Кооперативной, где он находится. Поэтому решено было открыть точки, где принималась помощь – на Древлянке и в районе Октябрьского проспекта, на Перевалке и Кукковке.

...

По замкнутому кругу ходили жильцы одного из домов в центре Петрозаводска. Они жили на последнем этаже – и в этом была их беда: когда с потолка у них лила вода, коммунальные службы утверждали, что сейчас помочь не в силах, а когда стоят сильные морозы и протечек нет, коммунальщики удивлялись – и зачем их вызвали?

В то время, как все горожане с нетерпением ждали тепла, жители дома №13 по проспекту Энгельса думали о нем с ужасом. Самая небольшая оттепель оборачивалась для последних этажей потопами. Чтобы этого не случилось, сосульки нужно убирать каждый день, но сотрудники «Жилфондслужбы» к этому не стремились. Поэтому сами жильцы каждый день ходили на чердак, где у них уже давно стояли приспособления для сбора воды.

«Лед, который там скопился, начинает тоже таять, и вдоль стены начинает стекать вода в наши квартиры», - показал Алексей Мощевикин, жилец дома.

Жесть на крыше была прочная, но стены – трухлявые. Соседка Эльвира жила на южной стороне, у нее таяло сильнее, и одним тазиком было не обойтись. Жильцы даже свет провели на чердак, чтобы сподручнее было вычерпывать лужи. Они спасали весь дом, так как жили выше всех. А когда лило с потолка, вызывали работников УК «Жилфондслужба». Те фиксировали протечки и уходили – помощи не оказывали. «Внешняя проводка намокает. Вечером включаешь свет, там все замыкает, гаснет, искрит, - показала Эльвира Пчелина. – Мы пользуемся свечками два месяца. У меня ребенок не знал, что свет бывает на кухне, он у бабушки очень удивился – ой, лампочка на кухне!»

Только цветы в гостиной радовались солнцу. У них было естественное орошение – лило прямо с потолка.

Общеобразовательная школа №1 с углубленным изучением предметов художественно-эстетического направления отметила юбилей – ей исполнилось тогда 20 лет. Все это время школа давала детям не только различного рода художественные знания, но и умения.

Всего в школе тогда было три отделения – хореографическое, музыкальное и изобразительных искусств. Ее воспитанники регулярно привозили в Карелию грамоты и награды не только российского, но и международного уровня. А выпускники поступали в лучшие высшие учебные заведения страны по профилю. На праздновании юбилея в театре, где был организован большой концерт, школа принимала благодарственные письма от официальных лиц, и конечно, от благодарных выпускников. Заведующая отделением хореографии школы №1 Клара Заславская сказала: «Сегодня весь концерт в основном состоит из выпускников нашей школы. Конечно, принимают участие и учащиеся младших классов. Но с выпускниками мы постоянно на связи, они к нам приходят, рассказывают».

«Мы очень любим наших педагогов, - подтвердила тогдашняя школьница. – Выпускники приходят постоянно в школу, и мы тоже будем приходить. Потому что школа очень много нам дала».

Кстати, за несколько месяцев до этого в школе произошла смена директоров. Но и бывший директор, и все приглашенные гости были уверены – школа отдана в надежные руки и продолжит свои традиции.

Таким было 12 февраля ровно 20 лет назад. Отматывайте ленту памяти, вытащите из закромов разума — а что вы делали в этот день в 2006 году?

Больше новостей из жизни Карелии 20-летней давности