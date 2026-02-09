Первое заседание по делу о взятках Любарского состоится на этой неделе

Резонансное дело в отношении бывшего главы Петрозаводска и бывшего заместителя губернатора Владимира Любарского начнут рассматривать на этой неделе в городском суде.

Первое судебное заседание назначено на 13 февраля на 14:30, дело поступило в суд 5 февраля. Вести процесс бывшего сити-менеджера будет судья Александр Мерков, об этом сообщили в одном из телеграм-каналов.

Любарскому инкриминируют совершение преступлений по ст.290 ч.6 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). Правоохранители озвучивали сумму взяток – более 30 млн рублей. Имущество обвиняемого арестовано.