Жителя Карелии убили топором

В Калевальском районе возбуждено уголовное дело в отношении 63-летнего мужчины. Он обвиняется в убийстве знакомого, сообщает пресс-служба Следственного комитета.

По данным СК, ночью 3 февраля в одной из квартир в поселке Боровой собралась компания, люди выпивали. В процессе застолья пенсионер поругался с 46-летним мужчиной, схватил топор, несколько раз ударил оппонента по голове, а затем добил ножом. Потерпевший умер на месте.

Решением суда фигурант дела отправлен под арест. Идет расследование преступления. Свою вину мужчина полностью признал.

