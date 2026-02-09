Десятки домов остались без света утром в Петрозаводске

Сегодня в 9:20 в Петрозаводске произошло отключение электричества в части города. Об этом информирует Единая дежурно-диспетчерская служба.

По данным ЕДДС, свет пропал в домах на Октябрьском проспекте, на улицах Виданской, Советской, Мурманской, Грибоедова. Всего под отключение попали 37 зданий.

Причиной временных неудобств стали плановые работы на сетях. Их собираются завершить к 11 часам.

