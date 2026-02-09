09 февраля 2026, 09:50
Десятки домов остались без света утром в Петрозаводске
Из-за плановых работ многие жители карельской столицы сидят без электричества
Фото: «Петрозаводск говорит»
Сегодня в 9:20 в Петрозаводске произошло отключение электричества в части города. Об этом информирует Единая дежурно-диспетчерская служба.
По данным ЕДДС, свет пропал в домах на Октябрьском проспекте, на улицах Виданской, Советской, Мурманской, Грибоедова. Всего под отключение попали 37 зданий.
Причиной временных неудобств стали плановые работы на сетях. Их собираются завершить к 11 часам.
Ранее сообщалось о том, что в Карелии люди замерзают в доме с прорванными батареями.