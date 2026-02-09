Мошенники придумали новую схему обмана россиян

Мошенники стали предлагать россиянам записаться на диспансеризацию и попасть в электронную очередь, передает газета «Взгляд» со ссылкой на РИА «Новости».

Аферисты убеждают потенциальных жертв срочно записаться на диспансеризацию, а затем требуют сообщить паспортные данные и код из SMS-сообщения. При этом предложения граждан о самостоятельной записи мошенниками игнорируются.

Эксперты неоднократно напоминали, что для записи на диспансеризацию можно воспользоваться официальными порталами государственных услуг или обратиться напрямую в медицинские учреждения.

Ранее сообщалось о жительнице Карелии, которая лишилась денег из-за вредоносного файла, присланного аферистами.