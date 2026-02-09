Стеклянные бутылки выделили больше микропластика, чем пластиковые
Напитки из стеклянных бутылок содержат больше микропластика, чем напитки из пластиковых, сообщил mir24.ru со ссылкой на исследование французского агентства по безопасности пищевых продуктов.
Согласно данным экспертов, в напитках из стеклянных бутылок содержится в среднем около 100 частиц микропластика на литр, что в 5–50 раз больше, чем в напитках из пластиковой и металлической тары. Так, в обычной и газированной воде этот показатель составил до 4,6 частиц на литр в стеклянной бутылке и 1,4 – в пластиковой. Такой результат стал неожиданным для ученых.
Исследование показало, что «частицы микропластика идентичны краске с внутренней стороны крышек бутылки. На самих крышках заметили царапины, возможно, полученные при хранении и транспортировке».
Ранее сообщалось об ошибках при хранении лекарств в холодильнике.