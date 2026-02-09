Женщина открыла сообщение от подруги и лишилась накоплений

В полицию Кеми обратилась 42-летняя горожанка. Она рассказала, что лишилась денег из-за необычного приема мошенников, сообщает пресс-служба МВД по РК.

Как пояснила женщина, в мессенджере ей пришло сообщение от подруги с текстом «Посмотри, наш знакомый попал в ДТП!» и некой фотографией. Горожанка попыталась открыть файл, после чего обнаружила, что с ее счета были переведены 25 тысяч рублей незнакомому человеку.

По предварительным данным, аккаунт подруги был взломан. По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.

