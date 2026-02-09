Незадолго до исчезновения паломница с Валаама спрашивала о проклятье

36-летнюю паломницу из Екатеринбурга продолжают искать на Валааме. Наталья Простакова загадочно исчезла после утренней службы 2 февраля. В келье осталась сумка с документами. По словам подруги пропавшей, она часто гуляла одна. Следы девушки вели к Никольскому скиту и обрывались там.

Мама пропавшей в беседе с журналистами портала E1.ru рассказала, что незадолго до исчезновения дочь спрашивала у нее о проклятье.

Ночью перед исчезновением Наталья спросила маму, не лежит ли на ней проклятье. Дочь жаловалась, что не может уснуть пять дней, в ответ мама спросила, почему она не спит, и посоветовала пить глицин. Дочь написала одно слово: «Хорошо». Женщина говорит, что писала Наталье, чтобы возвращалась домой, дома ее ждут. Сообщение было прочитано, но ответа уже не было.

По словам матери, у Натальи два высших образования, она работала мастером по маникюру, личная жизнь не сложилась, девушка была в браке, но развелась. Потом в ее жизни появился новый мужчина, ради которого девушка оставила работу. Но отношения не были легкими, они расстались, а Наталья стала ездить по монастырям. Мать уговаривала дочь приехать домой и начать новую жизнь, дочь обещала, что так и поступит. По мнению мамы Натальи, дочь потерялась в жизни. Со слов жензины, люди на службе на Валламе заметили, что состояние у девушки было не стабильное. Женщина верит в чудо и надеется, что дочь найдут живой. 23 года назад она потеряла в аварии старшую дочь. Одна воспитывает внучку.

По словам знакомой пропавшей, незадолго до исчезновения Наталья удалила все фотографии со страницы в социальных сетях.