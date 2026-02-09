В Карелии люди месяц замерзают в доме с прорванными батареями

В соцсетях опубликован крик о помощи от жителей одного из домов в Сегеже. Почти месяц люди мучаются без отопления, дом на улице Ленина, 14, превратился в ледяной дворец.

В середине января Сегежа из-за серьезной аварии осталась без света и отопления. Проблему с блэкаутом устраняли, а в доме прорвало трубы, их нужно менять, управляет домом скандальная «Умка».

«Управляющая компания «Умка» совершенно бездействует. Никакого ремонта, никаких действий вообще. Только обещания и пустые слова. Нам сказали, что трубы прорвали и нужно менять батареи, причем за наш собственный счет! Но тут проблема усугубляется. Под нашим домом находится магазин «Пятерочка», у которого также случился прорыв труб. Пока этот вопрос не решится, наши батареи останутся неисправными. Получается замкнутый круг – никто не хочет брать ответственность на себя»,

- пишут в паблике «Подслушано в Птз».

Жильцы многострадального дома спят в одежде, укрываются всем, чем только можно, но от холода это не спасает. Холод бьет по здоровью детей и пожилых.

«Почему нас оставили замерзать? Сколько еще продлится эта пытка холодом?» - спрашивают словно в никуда люди и просят помочь вернуть тепло в их дом, уставшие от формальных отписок граждане.

