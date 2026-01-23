«Умку» собираются прогнать из Сегежи

Управляющая компания «Умка», на которую жалуются в Петрозаводске и в отношении которой правоохранители проводят проверку, отвечает за содержание домов еще в одном городе Карелии.

Администрация Сегежи закрепила за управляющей компанией дома, собственники которых сами не выбрали способ управления или такой способ не реализовали. Сколько таких домов в Сегеже, руководитель госкомитета по строительному, жилищному и дорожному надзору Карелии Григорий Вертинский не уточнил. В Петрозаводске их 39.

Вертинский рекомендовал администрации Сегежи срочно созвать общие собрания собственников помещений многоквартирных домов, чтобы принять решение о расторжении договоров с «Умкой». Также местные власти должны будут организовать управление жилищным фондом.