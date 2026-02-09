09 февраля 2026, 08:39
Культура

Назван новый участник музыкального фестиваля «Воздух Карелии»

В июне на одной из сцен в Песках музыкальную программу отыграет коллектив ДМЦ
музыкальный фестиваль
фото «Петрозаводск говорит»

Список участников главного музыкального приключения карельского лета продолжает пополняться новыми именами (0+). На фестивале в Песках этим летом выступит группа «ДМЦ / Дороги меняют цвет».

«Проверено сотнями концертов: выступления ДМЦ – это всегда короткое замыкание между сценой и залом. Их музыка, которую невозможно загнать в жанровые рамки, бьет током: то тяжелым риффом, то пронзительным соло, то акустическим проигрышем»,

- представили нового участника организаторы фестиваля «Воздух Карелии».

Музыканты отыграли тур после выхода нового альбома. В Петрозаводск коллектив привезет «фирменный коктейль из лирики и драйва, который заставляет забыть обо всем, кроме здесь и сейчас».

Ранее объявленные участники «Воздуха Карелии»: «АлисА», Radio Tapok, «Комната Культуры», «Вадим Самойлов I Агата Кристи», «Горшенев», «Линда», «Северный Флот», «Эпидемия», Polnalyubvi, Игорь Растеряев, «Операция Пластилин», «Спектакль Джо», «Бригадный Подряд», Stigmata, «Слот», Nagart, «Потомучто», «Монгол Шуудан», «Тролль Гнет Ель», «Торба-на-круче», «Альянс», Helvegen, RammProject, «Наконечный», «Скворцы Степанова».

Музыкальный фестиваль пройдет 11-14 июня.

фестиваль
Воздух Карелии
Пески
Петрозаводск
лето