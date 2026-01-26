26 января 2026, 08:02
Культура

«Торба-на-круче» впервые выступит на фестивале «Воздух Карелии»

Список участников главного музыкального приключения карельского лета расширяется
фестиваль
фото «Петрозаводск говорит»

Имя еще одного участника музыкального фестиваля «Воздух Карелии» (0+) объявили организаторы. Этим летом в Петрозаводске выступит коллектив «Торба-на-круче».

Организаторы фестиваля говорят, что музыкальную группу любят за проникновенные песни, вокал Макса Иванова и за живые выступления. На фестивале в Карелии «Торба-на-круче» выступит впервые.

Фестиваль будет проходить с 11 по 14 июня на поле аэродрома «Пески». Уже известные участники: «АлисА», Radio Tapok, «Комната Культуры», «Вадим Самойлов I Агата Кристи», «Горшенев», «Линда», «Северный Флот I лучшее и хиты «Короля и Шута», «Эпидемия», «Операция Пластилин», «Спектакль Джо», «Бригадный Подряд», Stigmata, «Слот», Nagart, «Потомучто», «Монгол Шуудан», «Тролль Гнет Ель», «Альянс», Helvegen, RammProject, «Наконечный», «Скворцы Степанова».

