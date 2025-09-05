Назван специальный гость фестиваля «Воздух Карелии-2026»

В следующем году музыкальный фестиваль «Воздух Карелии» будет проходить с 11 по 14 июня (0+).

Подготовка к нему уже началась. Сегодня организаторы назвали специального гостя, который выступит на одной из площадок музыкального события. Бард рок-группа «Комната культуры» познакомит аудиторию «Воздуха Карелии» со своим творчеством. В нашей республике музыкальный коллектив выступит впервые.

Дебютный альбом коллектива стал фаворитом цифровых площадок, их песня «Поезда» второй год занимает лидирующие места в различных чартах, рассказали организаторы фестиваля. На «Яндекс. Музыке» команда набрала более семи миллионов прослушиваний и получила звание «Группа года» и «Прорыв года».

Фестиваль проводится при поддержке главы Карелии Артура Парфенчикова и главы Петрозаводска Инны Колыхматовой.