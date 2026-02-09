Работник из мести скормил несовершеннолетнюю дочь фермера свиньям

Мужчину отправили в колонию за убийство несовершеннолетней девушки в Красноярском крае.

Осенью 2024 года работник скормил избитую 17-летнюю дочь фермера свиньям. Суд признал его виновным в ряде преступлений – убийстве, насильственных действиях сексуального характера и краже.

В объединенной пресс-службе судов Красноярского края сообщили, что Игорь Зыков работал на ферме, он поругался с хозяином. После вернулся в пьяном виде, чтобы отомстить, но фермера дома не было, а была его несовершеннолетняя дочь. Работник избил ее, украл телефон, после очередного удара жертва потеряла сознание, и изверг бросил истекающую кровью девушку на растерзание свиньям, которые кинулись ее поедать.

Громкое дело об убийстве рассматривалось с участием присяжных. Изверга единогласно признали виновным и не заслуживающим снисхождения. Его приговорили к 23 годам лишения свободы, он также обязан выплатить родным погибшей денежную компенсацию.