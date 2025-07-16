Бывший мэр Любарский высказался в суде о здоровье и «большом привете»

16 июля председатель Петрозаводского городского суда Денис Катанандов принял решение по мере пресечения бывшему мэру Петрозаводска Владимиру Любарскому. Под стражей бывший заместитель губернатора Карелии по внутренней политике содержится почти 8 месяцев.

Любарский обвиняется во взяточничестве. Причем по двум преступлениям. Экс-мэр сказал, что в суд приехал с удовольствием, просто его предупредили о необходимости выезда буквально за несколько минут.

Следователь Александр Брюханов просил продлить срок заключения обвиняемого под стражей еще на два месяца, до 19 сентября 2025 года. Брюханов сообщил, что следствие находится на финишной прямой и он надеется, что окончательное обвинение будет предъявлено через два месяца.

Сейчас уголовное дело составляет около 15 томов. По словам следователя, необходимо еще допросить сотрудников минздрава и республиканской больницы. Следователь считает, что Любарский может скрыться, сын обвиняемого живет в Португалии, а брат в Финляндии. Брюханов сказал, что обвиняемый может оказать давление на свидетелей.

В судебном заседании отдельно обсуждался вопрос о «большом привете», который Любарский через сокамерника передал Мишичеву. Станислав Мишичев, который дал показания против Любарского, воспринял привет как угрозу. Сам Любарский против подобной интерпретации своего послания. Он сказал, что не держит на Мишичева зла. Это подтвердил и сокамерник Любарского, которому, со слов обвиняемого, предлагали более мягкий приговор в обмен на «нужные» показания. Любарский сказал, что его сокамерник на тот момент уже был осужден.

«Эта ситуация комична», - сказал обвиняемый. Владимир Любарский сказал, что чувствует себя лучше и, по его оценке, его состояние здоровья не препятствует содержанию под стражей.

Защитник бывшего главы Петрозаводска просил суд выбрать любую меру пресечения, кроме содержания под стражей.

Катанандов продлил содержание под стражей на 2 месяца. Любарский был как обычно доброжелателен и охотно общался с журналистами. © «Петрозаводск говорит»