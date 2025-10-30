Электричество вернулось в три района Петрозаводска

Энергетики вернули электричество в три крупных района Петрозаводска. Об этом сообщает ЕДДС.

Напомним, сегодня утром без света остались люди в Соломенном, а также в Первомайском и Октябрьском районах. Причиной отключений стали плановые работы, а также аварии на сетях. К обеду электроэнергию вернули в дома горожан.

Отмечается, что ликвидированы и некоторые небольшие повреждения на сетях в других районах города.