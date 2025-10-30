30 октября 2025, 15:33
Электричество вернулось в три района Петрозаводска
Энергетики завершили восстановительные работы на сетях в карельской столице
Фото: freepik
Энергетики вернули электричество в три крупных района Петрозаводска. Об этом сообщает ЕДДС.
Напомним, сегодня утром без света остались люди в Соломенном, а также в Первомайском и Октябрьском районах. Причиной отключений стали плановые работы, а также аварии на сетях. К обеду электроэнергию вернули в дома горожан.
Отмечается, что ликвидированы и некоторые небольшие повреждения на сетях в других районах города.