30 октября 2025, 16:36
Автомобиль сбил человека на улице Чапаева в Петрозаводске
Дорожный инцидент на Перевалке попал в объектив камеры наблюдения
Фото, видео CityLink
Сегодня в 13:51 в Петрозаводске произошло ДТП с участием пешехода на улице Чапаева. Инцидент попал в объектив камеры наблюдения компании CityLink.
На кадрах видно, как автомобиль на большой скорости ехал в сторону Древлянки. В это время на дороге появился человек. Затормозить водитель не успел - случилось столкновение.
На месте работала бригада скорой помощи. Состояние пешехода пока не известно.
Ранее сообщалось о том, что мертвого мужчину нашли в автомобиле в Карелии.