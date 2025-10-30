Автомобиль сбил человека на улице Чапаева в Петрозаводске

Сегодня в 13:51 в Петрозаводске произошло ДТП с участием пешехода на улице Чапаева. Инцидент попал в объектив камеры наблюдения компании CityLink.

На кадрах видно, как автомобиль на большой скорости ехал в сторону Древлянки. В это время на дороге появился человек. Затормозить водитель не успел - случилось столкновение.

На месте работала бригада скорой помощи. Состояние пешехода пока не известно.

