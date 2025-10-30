Карелия принимает участие в региональном дне форума ВАРМСУ

В Тосно Ленинградской области проходит региональный день III Всероссийского муниципального форума «МАЛАЯ РОДИНА – СИЛА РОССИИ» с фокусом на социальную политику будущего.

Делегация муниципальных служащих из Республики Карелия активно принимает участие в мероприятии, на дискуссионных площадках обсуждают ключевые вопросы, такие как улучшение качества жизни граждан, развитие социальной инфраструктуры, реализация программ по народосбережению и другое.

С приветственными словами к участникам обратились Заместитель полномочного представителя Президента РФ в Северо-Западном федеральном округе Роман Балашов, губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, заместитель начальника Управления Президента РФ по внутренней политике Евгений Грачев, сопредседатели ВАРМСУ Ирина Гусева и Галина Данильченко.

Президент нашей страны Владимир Путин, давая поручение об организации форума «МАЛАЯ РОДИНА – СИЛА РОССИИ», закладывал в это самый главный смысл: представители муниципальной власти находятся ближе всего к людям, жители обращаются к ним в первую очередь. И от того, как оперативно решаются вопросы на местах, как развивается социальная инфраструктура, ведется благоустройство, зависит качество жизни в том или ином муниципалитете»,

- сказал Евгений Грачев.

В рамках регионального дня будут обсуждаться не только насущные вопросы из проблемного поля, которые поднимаются главами муниципалитетов в ходе «Муниципального диалога», но и ставится задача определить новые точки роста для развития муниципалитетов и новые подходы в муниципальном управлении. Выступления экспертов и практические семинары позволят участникам обменяться ценным опытом и наработками.