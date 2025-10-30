Жители Видлицы обратились в прокуратуру с жалобой на соседа

Жители улицы Каппинской в Видлице обратились в прокуратуру с жалобой на соседа. Один из местных жителей постоянно паркует свои лесовозы на узкой грунтовой дороге на указанной улице. Как нам стало известно, только после обращения в прокуратуру сотрудники ГИБДД выехали на место и взяли объяснения у хозяина грузовиков.

"С начальником ГИБДД я несколько раз разговаривала по телефону, скидывала фото лесовозов, но он ни разу не отправил экипаж для проверки. Это первое. Во-вторых, капитальный ремонт дороги был произведен за счет средств "Газпрома". Нам, жителям Каппинской, повезло. Мы не вложили ни одного рубля в отличие от других жителей нашего поселения и других поселений, которые создают ТОСы для того, вкладываются материально, чтобы отремонтировать свои дороги. Интересен и тот факт, что водитель намеренно заезжал на улицу, держал лесовоз (автопоезд) MAN не только, когда отдыхал от смены, но и в свои выходные. В то же время его супруга, по сведениям нашего источника, устраивала скандалы в администрации с требованием запретить грейдеровку дороги, так как ей очень мешают камни на дороге", - уточнила сельчанка.

Местные жители обеспокоены и тем, что большегрузы разбивают дорогу, и тем, что, когда лесовоз стоит на узкой проезжей части, остальным автомобилям там практически не проехать, обочины нет.

Сегодня нам в редакцию они прислали фотографии, сделанные утром после дождя. Уже вся грунтовка в ямах и лужах. А летом дорога была в отличном состоянии, рассказали жители Видлицы.

Отметим, что при въезде на данную улицу установлен знак, ограничивающий проезд большегрузов. За нарушение правил ПДД водителю лесовоза может грозить штраф. Но сельчане настаивают на том, чтобы ему запретили проезжать по Каппинской и оставлять грузовик на дороге у своего дома.