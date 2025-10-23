Блогер из Петрозаводска стал директором Российского чемпионата

Текст: Елена Малишевская, фото из личного архива Станислава Рынкевича

Петрозаводчанин Станислав Рынкевич много лет пишет про американский футбол. Пишет красиво, увлекательно, количество подписчиков его блогов неизменно растет. На днях он получил предложение, от которого не смог отказаться: стать директором чемпионата России по американскому футболу. Как этот поворот судьбы изменит его жизнь, и какие изменения ожидаются в соревнованиях - об этом мы поговорили со Станиславом.

- Расскажите о своей жизни до увлечения американским футболом.

- Родился в Петрозаводске, учился в 13-м Лицее. Мама моя - Ирина Михайловна Рынкевич работала на радио ГТРК, потом ушла в педагогику. Папа был IT-шником, сначала работал в Банковской школе, пока она существовала, потом какое-то время преподавал в Железнодорожном колледже, в 2011 году переехал в Финляндию.

Из ТГ-канала Станислава Рынкевича «Карел ел ель»:

«В детстве самый простой способ почувствовать себя рок-звездой — сходить к родителям на работу. Все здороваются, улыбаются, говорят, что ты вылитый папа. Такой приступ учтивости у окружающих вызвал бы разве что визит министра, но ему не увидеть столько искренней радости в глазах. С моей точки зрения, мама работала в парке с белками. У парка была зубодробительная аббревиатура ГТРК. Дома можно было включить радио и услышать ласковый мамин голос: «В эфире «Онежская волна»! Вообще, самый ласковый голос у мамы был там и по телефону, когда я звонил и спрашивал, ну когда уже. Дома голос звучал строже, интересовался, что я поел, и почему такая ситуация с посудой. У своих собеседников в «Онежской волне» она почему-то никогда это не спрашивала».

Станислав Рынкевич выступает в Мурманске на «МедиаЗавтраке» с лекцией «Как превратить самое необычное хобби в популярное медиа», 2024 год

- После школы поступил на исторический факультет ПетрГУ. И там, во время учебы, начал писать про обычный футбол. Я с детства постоянно что-то писал, у меня была куча тетрадей. В общем, с годами ничего не изменилось (улыбается). Через какое-то время знакомый сообщил, что есть вакансия на сайте Sports.ru, отправил материалы туда, взяли. Это была моя первая работа по любви. Мне было 20 лет.

Окончил истфак, узнал, что требуется спортивный редактор на новостную ленту Mail.ru, отправил портфолио туда. Ехал в Москву, уверенный, что еду оформляться на работу, оказалось, что еду на собеседование. И там, конечно, прилично «поплавал»: я мало что знал, кроме футбола, а им нужен был человек со знанием спорта в целом. Но им, наверное, деваться был некуда, да и неудобно — я приехал издалека, аж из Петрозаводска, взяли и не пожалели. Вот уже 15 лет там работаю.

Станислав Рынкевич берет интервью у главного тренера сборной Швеции по американскому футболу после матча со сборной России, 2019 год

- Когда появилась любовь к американскому футболу?

- В 2010 году. Нас - меня и моих друзей из Москвы, Минска и других городов - один товарищ «подсадил» на американский футбол. А я, когда чем-то увлекаюсь, начинаю про это активно писать. Писал-писал, а потом мой друг Женя Шуваев (он, кстати, меня в свое время отправил на Sports.ru) говорит: на русском языке читать про американский футбол нечего и негде, давайте сделаем свой сайт. Тем более, что к этому времени у всех в нашей дружеской компании, выходцев из любителей обычного футбола, появились какие-то навыки - был дизайнер, профессиональные журналисты... В 2015 году мы открыли издание First & Goal. Это было очень драйвовый период. К тому моменту в России уже достаточно много команд играло в американский футбол, в Петрозаводске была своя команда «Карельские Оружейники». В течение восьми лет сайт активно работал, а потом стал затухать, и я понял, что нужно создавать личный блог и писать то, что я считаю нужным. Ребята меня благословили. Так появился блог «Тейлгейт».

Основатели русскоязычного издания об американском футболе First & Goal в 2015 году

Из ТГ-канала Станислава Рынкевича «Тейлгейт»:

«Тедди Бриджуотер — первый в истории спортсмен, который хотел бы тренировать школьную команду, но ему приходится играть квотербеком в НФЛ. В феврале 2024 года игрок, некогда выбранный в первом раунде драфта, объявил о завершении карьеры. Бриджуотер возглавил футбольную команду своей альма-матер — школы Майами Нортвестерн. В первый же сезон он привёл команду к титулу чемпионов штата. В июле 2025 года он был дисквалифицирован за финансовую помощь футболистам своей команды: специалист оплачивал такси, предыгровые обеды и восстановительные процедуры. Это строгое нарушение существующих в США правил. Свои действия тренер объяснил недавно на пресс-конференции. «Я не могу изменить себя. Я прекрасно помню ощущение, когда живот урчит в полдень, потому что нет денег на ланч. Сейчас я прежде всего отец. Когда я принял решение тренировать, эти игроки стали моими сыновьями. Я хотел оберегать их в силу своих возможностей. Майами Нортвестерн находится в опасном районе, всякое может случиться с этими ребятами, когда они возвращаются с тренировки. Я хотел убедиться, что они в безопасности доберутся до дома на такси», — рассказал Бриджуотер. Три четверти обучающихся в Майами Нортвестерн принадлежат к малообеспеченным семьям. Бриджуотер не стал оспаривать дисквалификацию, а заявил, что вернётся к роли, которую занимал до назначения на тренерский пост — будет болельщиком-меценатом. Но поскольку для этого нужны деньги, да и заниматься чем-то в жизни надо, Тедди просто решил вернуться в НФЛ».

- Предложение стать директором Российского чемпионата по американскому футболу было неожиданным?

- Моему блогу в нынешнем виде уже два года, и это крупнейший авторский канал на русском языке про американский футбол. Естественно, за это время я много с кем взаимодействовал, в том числе и из федерации, много чего освещал, много ездил, помогал с реализацией проектов. Я думал о том, чтобы возглавить Первую лигу — чемпионат попроще уровнем, но предложили стать директором крупнейшего соревнования.

Команда «Карельские Оружейники»

- Что это значит? Кто такой директор чемпионата и чем должен заниматься?

- Это не главная должность в федерации американского футбола. Там есть президент и руководство. Я конкретно буду заниматься организацией главного взрослого чемпионата (есть и другие, юниорские, например). Моя задача - собрать команды, понять, где и когда мы будем играть, предложить им проект чемпионата, составить расписание, и еще много чего. Нужно понимать, что американский футбол в России - спорт любительский, и практически все играют за свой счет. Важны вопросы логистики, но и не менее важно продать чемпионат спонсорам. Для того чтобы букмекерские конторы нами заинтересовались, надо чтобы чемпионат длился не менее десяти игровых недель - то есть каждая команда должна провести по десять матчей. Это много для американского футбола. В прошлом команды проводили по шесть игр, на пике доходило до восьми. Вот такая первая часть работы, а в мае, когда начнется сезон, будет вторая: следить, чтобы никто не лажал, не заявлял игроков, которых не может заявить, все были в красивой форме, соблюдали регламент и так далее.

Станислав Рынкевич

- Зарплату обещают большую?

- Понимаю, что должность «директор» сразу наводит на мысли о крупном заработке, но денежный вопрос в нашем американском футболе вообще очень сложный. И я, соглашаясь на эту должность, понимал, что иду туда не за деньгами. Поскольку спортивная журналистика и блогерство – сферы не самые надежные в этом плане, я давно привык работать в нескольких местах сразу. Скажу так: из четырех источников моего дохода этот – наименьший.

Станислав Рынкевич в роли игрока «Оружейников» в товарищеском матче против команды МЧС (Санкт-Петербург), 2018 год

- В Москву не придется переезжать?

- Нет, мы сразу договорились, что основную деятельность я буду вести из Петрозаводска и только периодически приезжать на важные конференции или матчи.

- Жена поддерживает? (Сима Рынкевич - известный в Петрозаводске музыкант, автор музыки, исполнительница песен на русском и вепсском языках в жанре «северный фолк»).

- Я стараюсь не грузить ее лишний раз тем, что, на мой взгляд, ей может быть не очень интересно. Если случаются в американском футболе примечательные человеческие истории - рассказываю. Но на матчи не таскаю. Она рада, что у меня есть такая страсть, и что она востребованна.

Из ТГ-канала Станислава Рынкевича «Карел ел ель»:

«Симка останавливается — кладёт руки на бёдра, выдыхает и осматривается. Слава богу, значит и мне можно передохнуть, чтобы не передохнуть (ударения на ваш выбор). Мы. Снова. Лезем. В. Какую-то. Гору. Говорят, что люди меняются после свадьбы, но никто не предупреждал, что они становятся скалолазами. Сима не пройдёт мимо высокой горы, не задумавшись, а не взобраться ли. Там, наверху, нас будет ждать великолепный вид, ради которого стоит сделать тысячи шагов вверх. Но я иду, чтобы дойти, а она — чтобы идти. Отдаёт бутылку воды, потягивается и кивает. Идём дальше. Гора и Магомед не видели друг друга много лет...»

Станислав Рынкевич с женой, известной в Карелии певицей Серафимой («Си Ма»)

- Есть уверенность, что вы справитесь с новой работой?

- Да. Мне доверяет руководство, есть поддержка от единомышленников, специфика работы знакома. Стараюсь без особых иллюзий: а вот как сейчас приду, как тут по-новому всё устрою! Понятно, что будут трудности и что-то может пойти не так. Но скажем так: когда я представляю людей, которые могут этим заниматься, мне не кажется, что найдется много тех, кто справится лучше.