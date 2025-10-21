Горбачев с сыновьями продолжают борьбу за землю и бюджетные деньги

Текст, фото: Антонина Кябелева

21 октября в Верховном суде Карелии состоялось уже третье по счету заседание по рассмотрению апелляционной жалобы предпринимателя Вячеслава Горбачева и его сыновей Александра и Артема на решение Прионежского районного суда, касающееся судьбы соснового бора около вепсского села Шелтозеро. Вновь коллегия судей отложила рассмотрение жалобы. Скорее всего, в следующий раз судьи смогут вернуться к этому делу уже в 2026 году.

Скандал, ставший прологом к появлению иска Карельской межрайонной природоохранной прокуратуры и Департамента лесного хозяйства по СЗФО к семье Горбачевых, разгорелся в Шелтозере весной 2024 года. По селу прошел слух, что над сосновым бором на берегу Онежского озера, где традиционно отдыхают шелтозерцы, нависла угроза уничтожения. Выяснилось, что Вячеслав Горбачев с сыновьями планируют построить на берегу озера базу отдыха и даже получили солидную финансовую поддержку от Минэка Карелии. Граждане объединились в попытке отстоять сосновый бор.

После многочисленных обращений шелтозерцев в самые разные органы власти была проведена проверка.

Карельская природоохранная прокуратура пришла к выводу, что земельный участок площадью 6,2 гектара, который Вячеслав Горбачев приобрел еще в 2012 году, а затем разделил на более мелкие и передал их родственникам, был незаконно выставлен на продажу, так как практически на 90 процентов расположен на землях лесфонда.

Рассмотрение иска природоохранной прокуратуры началось в августе 2025 года. Вячеслав Горбачев настаивал, что он является добросовестным покупателем, приобрел землю специально для создания туристического объекта и не мог знать, что участок частично расположен на землях лесфонда.

Позиция прокуратуры и Департамента лесного хозяйства состояла в том, что земельный участок никогда не выбывал из государственной собственности, так как относится к землям лесфонда. До недавних пор сотрудники лесничества патрулировали эту территорию, убежденные, что это лес.

В мае 2025 года Прионежский районный суд удовлетворил иск природоохранной прокуратуры, признал право собственности на спорные земельные участки отсутствующим, а договоры аренды и купли-продажи недействительными.

Естественно, Вячеслав Горбачев попытался оспорить это решение в Верховном суде РК. Во время рассмотрения апелляционной жалобы суд обратил внимание на возникшее противоречие между двумя ведомствами: Рослесхоз настаивает, что участок относится к землям лесфонда, а в Минприроды РК, которому делегирована часть «лесных» полномочий, считают, что на участок распространяется лесная амнистия, и это уже земли поселений. Одна из судей даже поинтересовалась: мол, кому же прикажите верить - Рослесхозу или Минприроды?

Стоит добавить, что письмо об исключении приобретенного Горбачевым участка из земель лесфонда Минприроды направило в Прионежское лесничество только в 2024 году. Тогда скандал был уже в полном разгаре. Представитель департамента лесного хозяйства сказала, что Минприроды исключило участок из земель лесного фонда «по формальным признакам», не проводя соответствующей проверки.

Еще один важный нюанс. В 2013 году участок был включен в территорию традиционного природопользования, что не позволяло развернуть на нем строительство туристического объекта. В 2020 году Горбачев оспорил Генплан и ПЗЗ Шелтозерского сельского поселения. Именно благодаря решению Верховного суда РК, участок был исключен из территории традиционного природопользования, что позволило семье Горбачевых приступить к реализации своих планов.

Горбачев обратился с ходатайством о проведении судебной экспертизы, которая должна установить, действительно ли проданный ему земельный участок расположен на землях лесфонда. Старший помощник карельского природоохранного прокурора Мария Чуракова и представитель Минприроды РК были против проведения дополнительной экспертизы, полагая, что у суда и так достаточно информации, подтверждающей факт наложения участка на земли лесфонда. Представитель Минприроды заметил, что министерство рассчитывает на рассмотрение жалобы в разумные сроки, а экспертиза затянет этот процесс.

Тем не менее суд удовлетворил ходатайство Вячеслава Горбачева. Эксперту предстоит установить границы спорных территорий по состоянию на 2005 год, 2012 год и в настоящее время, выяснить, действительно ли есть пересечение с землями лесфонда, и какова площадь наложения. Экспертиза продлится два месяца. Скорее всего, к рассмотрению апелляционной жалобы суд сможет вернуться только в 2026 году.

Тем временем в Арбитражном суде Карелии Артем и Александр Горбачевы пытаются оспорить требование Министерства экономического развития Карелии по возврату выделенных бюджетных субсидий на строительство туристической инфраструктуры. В общей сложности речь идет о 50 миллионах рублей, которые должны вернуться в бюджет, так как туристические объекты так и не были построены.

15 октября 2025 года Арбитражный суд РК отказал в удовлетворении заявления Артема Горбачева. У него остался шанс подать жалобу в апелляционную инстанцию.

Ближайшее судебное заседание по заявлению Александра Горбачева, который просит продлить сроки реализации проекта до конца 2026 года, намечено на 6 ноября. Вряд ли у него есть шанс добиться положительного решения. Во всяком случае, в Арбитражном суде Карелии.