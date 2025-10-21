Взрывные работы пройдут 22 октября в Карелии

В среду, 22 октября, в Лахденпохском районе пройдут взрывные работы. Об этом сообщает паблик администрации района.

Так, с 10 до 14 часов громкие работы запланированы на участке строительства газопровода отвода «Ихала». Будут подаваться звуковые сигналы.

С момента начала взрывных работ по периметру опасной зоны и на подъездах к границе опасной зоны будут выставлены постовые, препятствующие проходу посторонних людей в зону проведения взрывных работ.

Ранее сообщалось о том, что райцентр в Карелии останется без воды.