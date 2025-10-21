21 октября 2025, 14:05
Райцентр в Карелии останется без воды
В поселке Лоухи будут проводиться ремонтные работы на сетях
Фото: freepik
Сегодня вечером жители поселка Лоухи останутся без воды. Об этом сообщает паблик администрации Лоухского района.
По данным источника, водоснабжение в райцентре будет отключено в 23:00 21 октября. Специалисты будут устранять аварию на водопроводной сети, из-за чего будет остановлена насосная станция. Воду обещают вернуть в дома сразу после окончания работ.
