Мужчину расстреляли из охотничьего ружья в Петрозаводске

В Петрозаводске утром 21 октября произошла стрельба, был ранен человек. На месте ЧП работала полиция.

Стрельба произошла во дворах на улице Речная в столице Карелии. По официальной информации МВД, стрелок задержан.

По предварительным данным, в ходе конфликта неизвестный дважды выстрелил в мужчину из охотничьего ружья и скрылся на автомобиле. В полицию о стрельбе сообщили около 11:40. На месте инцидента работала полиция и врачи скорой помощи.

Стрелка задержали по горячим следам сотрудники патрульно-постовой службы.