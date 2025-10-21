21 октября 2025, 13:34
Общество

Остановку транспорта запретят рядом с музеем в Петрозаводске

Временные ограничения вводятся на улице Энгельса в карельской столице
Автомобиль на улице
Фото: freepik

В центре Петрозаводска на три дня изменится схема движения транспорта. Об этом сообщает пресс-служба мэрии карельской столицы.

Так, с 22 по 24 октября будет запрещена остановка и стоянка транспортных средств у Краеведческого музея на улице Энгельса. Это сделано для беспрепятственного вывоза строительного мусора.

Схема движения

Автомобилистов просят учитывать эту информацию и обращать внимание на установленные знаки.

Ранее сообщалось о том, что новую дорожку для пешеходов обустроят в Петрозаводске.

