Остановку транспорта запретят рядом с музеем в Петрозаводске

В центре Петрозаводска на три дня изменится схема движения транспорта. Об этом сообщает пресс-служба мэрии карельской столицы.

Так, с 22 по 24 октября будет запрещена остановка и стоянка транспортных средств у Краеведческого музея на улице Энгельса. Это сделано для беспрепятственного вывоза строительного мусора.

Автомобилистов просят учитывать эту информацию и обращать внимание на установленные знаки.

Ранее сообщалось о том, что новую дорожку для пешеходов обустроят в Петрозаводске.