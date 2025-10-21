Аэропорт в Лаппеенранте могут закрыть из-за убыточности

Аэропорт в Лаппеенранте, пользовавшийся популярностью у россиян и в том числе жителей Карелии, может закрыться. Воздушная гавань не смогла восстановить пассажиропоток, туристов из России давно нет.

Финский город ежедневно тратил на аэропорт около двенадцати миллионов рублей. Но его существование сейчас находится под угрозой, так как ЕС не одобряет поддержку убыточных аэропортов за счет государственных средств, пишет «Газета.Ru» со ссылкой на финское издание.

Еще в 2011 году аэропорт Лаппеенранты был пятым по загруженности в Суоми, тогда число пассажиров составило 116 тысяч.

В 2015 году город Лаппеенранта и ассоциация муниципалитетов в финской Южной Карелии купили воздушную гавань у компании Finavia. Деятельность аэропорта поддерживали за счет налогоплательщиков. Будущее аэропорта решится в ближайшие месяцы.