Водителям Петрозаводска объяснили, как ездить у Лобановского моста

Водителям объяснили, как организовано движение у Лобановского моста в Петрозаводске. Изменения произошли после открытия транспортного объекта.

Водители начали гадать, можно ли поворачивать с Антикайнена направо, ведь рядом установлен дорожный знак «Движение прямо». Сомнения развеяли в дорожной полиции.

В Госавтоинспекции пояснили, что действие знака 4.1.1 «Движение прямо» распространяется на пересечение проезжих частей, перед которым установлен знак (только на первое пересечение за знаком).

Соответственно, водители не могут повернуть налево к дому № 1-А по улице Антикайнена, а вот поверачивать направо — на Стародревлянский проезд — не запрещено.

