Пострадавший в стрельбе в Петрозаводске умер в больнице

Мужчина, получивший огнестрельные ранения, в Пятом поселке не выжил, несмотря на помощь врачей. Об этом сообщает телеграм-канал «Долго будет Карелия сниться».

Мужчина пострадал в конфликте во дворе на улице Речная в столице Карелии утром 21 октября. В полиции предварительно сообщали, что неизвестный дважды выстрелил в мужчину из охотничьего ружья и скрылся на автомобиле. Пострадавшего увезли в больницу. Стрелка задержали по горячим следам.

Впоследствии появилась информация, что пострадавший скончался.