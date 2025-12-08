На дренаж школы в Сортавале выделят 3,2 млн рублей

4 декабря депутаты Законодательного Собрания Карелии поддержали поправку в закон о бюджете, выделяющую 3,2 млн рублей на ремонт дренажной системы и благоустройство территории школы № 1 в Сортавале.

Школа, расположенная в историческом здании 1929 года, в 2025 году участвует в федеральном проекте «Современный облик сельских территорий». В ходе капитального ремонта были выявлены скрытые дефекты, требующие дополнительного финансирования.

К сожалению, есть работы, которые невозможно определить даже при самой качественно подготовленной проектно-сметной документации. Поправка направлена на то, чтобы изменить дренажную систему. Три миллиона рублей мы направим на эти цели, чтобы этот объект архитектуры, визитная карточка нашего исторического города Сортавала, Сердоболя в прошлом, была удобной и красивой, радующей глаз»,

— пояснил один из инициаторов поправки, председатель Комитета по экономической и промышленной политике, энергетике и ЖКХ Леонид Лиминчук.

Напомним, в здании школы также ведутся работы по ремонту кровли, фасадов, инженерных систем, пожарной и охранной сигнализации, а также устанавливаются системы видеонаблюдения и связи.