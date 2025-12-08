Женщина доверила карту подруге, и та украла деньги

В Медвежьегорске женщина попросила подругу сходить за продуктами и дала ей карту, однако обратно ее не получила. В суде воровка раскаялась, ей назначили наказание в виде лишения свободы, сообщила пресс-служба Медвежьегорского районного суда.

Воровка была в гостях у потерпевшей и по ее просьбе ходила в магазин. Однако после этого она не вернула банковскую карту, а продолжила использовать ее в своих целях.

В суде женщина раскаялась и вернула деньги подруге. Ее обвинили по п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ - кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная с банковского счета. Воровке назначили наказание в виде 1 года лишения свободы условно, с испытательным сроком 1 год, с возложением в период испытательного срока обязанностей, способствующих её исправлению.