Дорогу к Олонецкой ЦРБ отремонтируют за 16 млн рублей

По инициативе депутатов Законодательного Собрания Карелии в бюджете республики на 2026–2028 годы заложены 16 млн рублей на ремонт улицы Карла Либкнехта в Олонце — именно по ней проходит подъезд к Центральной районной больнице.

Заместитель председателя Комитета по законности и правопорядку Законодательного Собрания Карелии Артем Валюк отметил, что о необходимости ремонта жители города неоднократно просили на личных приёмах.

На данной улице находится Олонецкая центральная районная больница, поэтому ремонт автодороги, ведущей к ней, – это не только вопрос благоустройства, а жизненно важная задача по оказанию своевременной медицинской помощи пациентам»,

— подчеркнул депутат.

Он также сообщил, что в следующем году планируется ремонт Больничного моста, соединяющего улицы Речная и Карла Либкнехта и ведущего напрямую к ЦРБ.

Ремонт автодороги и переправы через реку Олонка станет комплексным решением по обеспечению безопасного дорожного движения и, в том числе, доступности лечебного учреждения»,

— заключил Артем Валюк.

Напомним, в 2026 году на ремонт муниципальных дорог в Пряжинском, Медвежьегорском, Кондопожском, Суоярвском, Олонецком районах и Петрозаводске по решению депутатов дополнительно выделено свыше 200 млн рублей.