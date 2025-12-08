08 декабря 2025, 17:44
Мужчина наехал на ребенка в Карелии
В Медвежьегорске произошло ДТП во дворе с участием ребенка
Фото: пресс-служба госавтоинспекции Карелии
В Медвежьегорске во дворе жилого дома мужчина наехал на ребенка, который упал рядом с машиной. Несовершеннолетнему оказали медицинскую помощь, началась проверка, сообщила пресс-служба госавтоинспекции Карелии.
ДТП произошло во дворе дома 8 по улице Горького. Водитель автомобиля Ford наехал на 8-летнего ребенка. Он выбежал на дорогу и поскользнулся. В итоге мужчина наехал на ногу несовершеннолетнего.
Ребенка отправили на амбулаторное лечение. Ранее в Петрозаводске рано утром столкнулось три автомобиля.