Льготный проезд школьников и студентов в пригородных поездах сохранят

На заседании 4 декабря депутаты Законодательного Собрания Карелии приняли бюджет республики на 2026–2028 годы, включив в него 3,5 млн рублей на сохранение льготного проезда для школьников и студентов в пригородных поездах.

Поправку внесли депутаты Александр Паккуев и Алексей Орлов. Средства пойдут на компенсацию затрат АО «Северо-Западная пригородная пассажирская компания».



Многие ребята из районов ездят на учёбу, и отмена льготы стала бы серьёзным ударом по бюджетам их семей. Мы нашли возможность закрепить в бюджете необходимые 3,5 млн рублей, чтобы эта важная мера поддержки продолжила действовать и в следующем году»,

— отметил Александр Паккуев.



Он подчеркнул, что работа над бюджетом и поправками требует тщательной проработки с профильными ведомствами и Правительством республики.



Только конструктивное взаимодействие дает результаты»,

— заключил парламентарий.



Добавим, что депутаты Законодательного Собрания Карелии также приняли решение направить дополнительные средства на ремонт ряда местных дорог в районах Карелии, капитальные ремонты школ, поддержку проектов ТОСов, поддержку семей участников СВО и др.