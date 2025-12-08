Новогодние планы петрозаводчан под угрозой

Общая задолженность горожан за воду превысила 140 миллионов рублей.

Должников ждут серьезные последствия, которые могут омрачить праздники:

Вы останетесь не только без праздничного настроения, но и без подарков. В первую очередь будет наложен арест на банковские счета. Это значит, что запланированные покупки — новогодние подарки детям, продукты для праздничного стола станут недоступными,

Ваши планы на каникулы могут быть разрушены. По решению судебных приставов будет запрещён выезд заграницу и авиаперелёты на внутренних линиях. Также может быть арестован личный автомобиль, а значит, поездки к родным, на дачу или зимний отдых на природе будет под вопросом,

Даже домашний уют окажется под угрозой. В рамках взыскания долга арестуют имущество, включая бытовую технику. Вы рискуете встретить Новый год в тишине, без телевизора.

В самом крайнем случае должников ждет неприятный сюрприз - заглушка канализационного стояка. Только представьте: вы не сможете принять душ, помыть посуду или просто слить воду в унитазе.

За последние две недели Управлением федеральной службы судебных приставов уже арестованы автомобили и дорогостоящая техника неплательщиков.

АО «ПКС-Водоканал» и ООО «КРЦ» убедительно рекомендуют оплачивать квитанции своевременно. В декабре предупреждение о задолженности за водоснабжение и водоотведение получили более 15 тыс. должников, а более 1500 заявлений уже направлены в суд.

Если у вас есть долг — срочно обратитесь в «Центр Единого Обслуживания» (ул. Гоголя, 60, тел. 56-04-31) для оформления рассрочки. Компании готовы к диалогу, не упустите шанс оплатить долги, а также присоединиться к акции по списанию пеней «Лови момент!». Подробнее об акции.

Оплатить или узнать сумму долга можно через личный кабинет или чат-бот РЕКС в Телеграм или ВК.