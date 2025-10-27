Лови момент: «Водоканал» списывает пени за воду

"РКС" предоставляет шанс жителям Петрозаводска обнулить все пени за воду и канализацию. Такой возможности больше не будет: акция проводится впервые за несколько лет. Для участия нужно:
- погасить всю имеющуюся задолженность за коммунальные услуги на 1 января 2026 года,
- внести предоплату за декабрь в размере суммы по квитанции за ноябрь,
- оплатить судебные издержки и госпошлину.
Действие акции распространяется на квитанции ООО «КРЦ» и АО «ПКС-Водоканал». Счета УК, ТСЖ и пр. в акции участие на принимают.
Подарите себе спокойствие в новом году – ловите момент, чтобы закрыть долги на особых условиях. «Водоканал» спишет все ваши пени в срок до 31 января 2026 года. Больше не нужно переживать о блокировке карт, ограничениях и отключениях. Это возможность не только рассчитаться с долгами, но и сэкономить семейный бюджет, ведь порой сумма начисленных пени может достигать нескольких тысяч.
Готовы стать свободнее? Вам помогут узнать сумму долга по тел. 56-04-31 или при личном визите в Центр единого обслуживания (ул. Гоголя, 60).
Оплатить задолженность или узнать сумму долга можно самостоятельно:
- через личный кабинет на сайте,
- через приложение,
- через чат-бот РЕКС в Телеграм или ВК
Внимание:
- акция не распространяется на долги по жилищным услугам и капитальному ремонту,
- частичная оплата долга с частичным списанием пеней невозможна - необходимо погасить задолженность полностью.
Подробная информация об условиях проведения на сайте ООО «КРЦ».
На правах рекламы. АО «ПКС-Водоканал», ИНН 1001291146. ERID