Лови момент: «Водоканал» списывает пени за воду

АО «ПКС-Водоканал» и ООО «КРЦ» дарят жителям Петрозаводска уникальный новогодний подарок. Принимайте участие в акции по списанию пеней за водоснабжение и водоотведение

Фото: "ПКС-Водоканал"

"РКС" предоставляет шанс жителям Петрозаводска обнулить все пени за воду и канализацию. Такой возможности больше не будет: акция проводится впервые за несколько лет. Для участия нужно:

погасить всю имеющуюся задолженность за коммунальные услуги на 1 января 2026 года,

внести предоплату за декабрь в размере суммы по квитанции за ноябрь,

оплатить судебные издержки и госпошлину.

Действие акции распространяется на квитанции ООО «КРЦ» и АО «ПКС-Водоканал». Счета УК, ТСЖ и пр. в акции участие на принимают.

Подарите себе спокойствие в новом году – ловите момент, чтобы закрыть долги на особых условиях. «Водоканал» спишет все ваши пени в срок до 31 января 2026 года. Больше не нужно переживать о блокировке карт, ограничениях и отключениях. Это возможность не только рассчитаться с долгами, но и сэкономить семейный бюджет, ведь порой сумма начисленных пени может достигать нескольких тысяч.

Готовы стать свободнее? Вам помогут узнать сумму долга по тел. 56-04-31 или при личном визите в Центр единого обслуживания (ул. Гоголя, 60).

Оплатить задолженность или узнать сумму долга можно самостоятельно:

через личный кабинет на сайте,

через приложение,

через чат-бот РЕКС в Телеграм или ВК

Внимание:

акция не распространяется на долги по жилищным услугам и капитальному ремонту,

частичная оплата долга с частичным списанием пеней невозможна - необходимо погасить задолженность полностью.

Подробная информация об условиях проведения на сайте ООО «КРЦ».

На правах рекламы. АО «ПКС-Водоканал», ИНН 1001291146. ERID