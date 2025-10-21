Среда без осадков ожидает жителей Карелии

Завтра, 22 октября, в Петрозаводске ожидается облачная с прояснениями погода. Без осадков. Ночью и утром местами на дорогах гололедица. Ветер юго-западный, южный умеренный. Температура воздуха ночью 0,+2°С, днем +4,+6°С. Атмосферное давление ночью будет слабо расти, днем мало меняться, сообщает Гидрометцентр РК.

В целом по Карелии ожидается облачная с прояснениями погода. Без существенных осадков. Ночью и утром местами на дорогах гололедица. Ветер юго-западный, южный умеренный. Температура воздуха ночью -3,+2°С, днем +3,+8°С.

По данным портала gismeteo.ru, в Костомукше +2+5, облачно.

В Сегеже +3+5, пасмурно.

В Сортавале +4+7, облачно.

Геомагнитная обстановка в норме.