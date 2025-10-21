Мошенничество с КАСКО на 170 миллионов раскрыли в Петербурге

Двенадцать человек, подозреваемых в мошенничестве со страховыми выплатами, задержали правоохранители из Ленобласти и Петербурга. Об этом в телеграм-канале сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Злоумышленники инсценировали ДТП с участием иномарок, застрахованных на большие суммы по КАСКО. Их соучастники из числа водителей съезжали с дороги и врезались в деревья, машину эвакуировали другие участники инсценировки. В страховые компании злоумышленники предоставили подложные документы о повреждениях и участниках аварии и получали выплаты, причем выплаты были сопоставимы со стоимостью автомобиля. В общей сложности мошенники получили более 170 миллионов рублей.

Следователи возбудили уголовные дела. Соучастников выявляют, как и другие эпизоды преступной схемы.