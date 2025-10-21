Дачникам дали советы на зиму

Перед тем, как оставить дачу на зиму, россиянам посоветовали сделать фотографии: они понадобятся, если воры решат ограбить дом. Таким советом поделились в "Lenta.ru".

Чтобы минимизировать риск грабежа, россиянам посоветовали привлечь соседей. Их можно попросить периодически навещать участок, расчищать снег у входа, оставлять следы постоянного присутствия. Кроме этого, необходимо установить простейшие средства защиты. На все двери следует повесить надежные замки, на окна - ставни, а на ворота - крепкий внутренний засов.

Также перед зимой нужно проверить печное отопление, исправны ли электроприборы. Электричество на зимний период лучше отключить полностью. Кроме этого, необходимо регулярно счищать снег с крыши: под весом кровля может деформироваться и обрушиться.