Примадонны Музыкального театра Карелии рассказали правду о коллективе

Текст: Елена Малишевская, фото: Виталий Голубев

Эльвина Муллина приехала из Татарстана в Петрозаводск 17 лет назад, Евгения Гудкова из Рязани - годом позже. Они начали работать в нашем Музыкальном театре примерно в одно и то же время - когда он открылся после ремонта, набирал труппу и создавал свой, теперь уже понятно, что мощный и легендарный репертуар. Эльвина и Евгения стали безусловными звездами, настоящими примадоннами театра. И они дружат. Как это, в принципе, может быть? И разве примадонн может быть две? Об этом, а также о жизни, работе и интригах «Большого» театра Карелии мы поговорили с Эльвиной Муллиной и Евгенией Гудковой.

- Раз уж вы дружите, расскажите не о себе, а о своей подруге и коллеге по цеху.

Эльвина Муллина: - Евгения в работе очень строгая. Если партнер не подготовил свою партию, она будет ругаться. Коллеги, кто ее не знает, думают: наверное, стерва. (Евгения в это время хохочет). А в жизни - мама, жена. Очень добрый и мягкий человек. Как еще сказать-то? (с надеждой смотрит на Евгению).

Евгения Гудкова: - Я потом допишу про себя, не переживай! (смеются обе). Эльвина - добрый человек, наивный, хочет любить всех людей и весь мир. Умеет находить общий язык со всеми, сглаживать трудные ситуации, в отличие от меня. Прекрасная мама двух детей, замечательная жена. Ну и высочайший профессионал, примадонна нашего театра. (обе вытирают слезы, непонятно, то ли от смеха, то ли от нежности друг к другу).

Эльвина Муллина в партии Сюзанны в спектакле «Свадьба Фигаро»

- Получается, что вы обе примадонны: на вас держится репертуар, на вас ставятся премьерные спектакли... А разве бывают две примадонны в театре?

Эльвина Муллина: - А нам нечего делить, у нас разные голоса! У Евгении колоратурное меццо-сопрано - очень редкий голос. Мы не пересекаемся в репертуаре, поэтому так крепко дружим. (хохочут обе).

Евгения Гудкова: - Хотя была одна партия - Розины в «Севильском цирюльнике», мы обе ее исполняли, работали в очередь. Россини написал ее специально для меццо-сопрано, но во многих театрах поют и обладательницы колоратурного сопрано - как у Эльвины. Нам это никак в дружбе не помешало!

Эльвина Муллина: - Вместе учили партию, вместе придумывали ассоциации на сложные речитативные места.

- Сейчас вы вместе готовите новый концерт барочной музыки?

Эльвина Муллина: - Да, премьера 7 ноября. Концерт называется «Ведьмы, ангелы и короли» (12+). Наши зрители услышат прекрасную музыку Монтеверди, Кариссими, Генделя, Перселла, Вивальди, Рамо. Еще мы вместе играем в «Пиковой даме», у Жени - главная роль.

Евгения Гудкова: - Да, у Эльвины всегда добрые, нежные героини. А у меня - мегеры или мужики. Хотя в душе я - Снегурочка. Я бы тоже хотела выйти на сцену с широко распахнутыми наивными глазами, но для меццо-сопрано такого нет. А Эльвинка в душе - Кармен. (обе хохочут).

Евгения Гудкова в партии Графини в спектакле «Пиковая дама»

- Вы видите лица зрителей в зале? Замечаете, например, людей, которые часто приходят на ваши спектакли?

Евгения Гудкова: - У меня есть прекрасная особенность: плохо со зрением. Я вообще никого не вижу в зале.

Эльвина Муллина: - У меня зрение хорошее, но я тоже не вижу лиц. Обычно софиты светят на сцену, не разглядеть.

- А если в зале кто-то уснет? Или, например, захрапит? Это выведет вас из равновесия?

Евгения Гудкова: - Это ж сколько надо выпить, а в буфете недёшево...(смеется). Зал большой, если даже кто-то и захрапит, я не услышу.

Эльвина Муллина: - Я считаю, что если человек уснул в зале, сидя на спектакле, это не обязательно значит, что ему скучно. Может, он отдыхает таким образом, медитирует, такой вид релаксации. И слава богу. Пусть отдыхает. Я не обижусь.

Евгения Гудкова в роли Дзиты в спектакле «Джанни Скикки»

- Хоть раз за прошедшие 17 лет вы пожалели о том, что приехали в Петрозаводск и остались здесь жить и работать?

Эльвина Муллина: - Нет. Я люблю Петрозаводск. Мне нравится характер жителей Карелии, их энергетика. Здесь хорошо. Посмотрите, как за последние годы вырос наш театр! Всё потому, что у нас грамотное руководство. И вообще, у нас такая волшебная труппа... Знаете, когда приходит человек не тот, не наш по духу, он здесь надолго не задерживается. И не потому, что мы его выдавливаем: он сам не принимает театр, и театр в итоге не принимает его.

Евгения Гудкова: - Неужели уже 17 лет прошло? У меня ни разу не было мысли уехать из Петрозаводска. И с директором театра - Еленой Геннадьевной Ларионовой можно решить все проблемы, и рабочие, и житейские. Абсолютное понимание артистов и внимание к ним. Максимально поможет.

Эльвина Муллина в роли Неллы в спектакле «Джанни Скикки»

- А вы помогаете молодым, только-только пришедшим в театр артистам?

Эльвина Муллина: - Конечно, помогаем. Ведь и нам в свое время помогали. Есть много тонких моментов, которым не учат в консерватории: открытые и закрытые позы, как встать на сцене, чтобы и зал тебя слышал, и с партнером общаться, как правильно и красиво упасть - это тоже бывает важно.

Евгения Гудкова: - Нас этому научил наш первый режиссер Юрий Исаакович Александров, человек, который набрал труппу после открытия театра. Он нас как детишек учил, лепил из нас артистов. Для меня это мастер, который стал главным человеком в моей жизни. Конечно, после него было много талантливых режиссеров, но с той базой, которую нам дал Александров, нам легче идти по жизни.

Эльвина Муллина: - Наши старшие коллеги до сих пор нам помогают! Артисты, концертмейстеры... Ведь это наш театр. Наш дом.

Евгения Гудкова: - И мы молодым помогаем. Главное, чтобы они принимали эту помощь. Мы примадонны, но не мегеры. (обе хохочут).

- Осталась в театре традиция отмечать премьеру застольем?

Эльвина Муллина: - Широким застольем, наверное, уже нет... Символическим шампанским - да.

Евгения Гудкова: - Какое застолье? Скорее бы домой добраться и спать. Возраст, знаете ли...

Эльвина Муллина в партии Виолетты Валери в спектакле «Травиата», реж. Ю. Александров

- У вас очень праздничная профессия. Выходите на сцену в красивых нарядах, вам апплодируют... Мечтали об этом в детстве?

Эльвина Муллина: - Мы все ходили в музыкальную школу. Это сейчас у детей спрашивают: хочешь или не хочешь? А в наше время - хочешь-не хочешь, иди в музыкалку. (смеется). А мы еще с подружками ходили на гитару. И у нас был свой коллектив. Я играла на обычной гитаре, моя сестра - на ударных инструментах, мы выступали на различных площадках моего родного города Азнакаево. И вот когда мы шли по улице, я в шутку говорила моим девчонкам: «Люди ходят и даже не подозревают, что среди них - звезды!». Потом, когда я уже выросла и начала выступать на сцене, мне об этом напомнила двоюродная сестра.

Евгения Гудкова: - Бабушка, которая меня вырастила, сама окончила культпросветучилище в Москве, и очень хотела вложить в меня культурное воспитание. Водила везде: на гимнастику, танцы, рисование, ну и, конечно, в музыкальную школу. Жили достаточно скромно, и денег на фортепиано не было. И меня отдали на баян. Потом пошла в музыкальное училище тоже на баян. Так что я видела себя баянисткой в будущем. И если бы не моя лень и не дирижер оркестра, который кричал, что даже «тройки» у меня за баян не будет, не выходила бы я сейчас на оперную сцену. (Эльвина Муллина хохочет). Пришлось перевестись на вокальное. Думала: буду петь, что там сложного? Бабушка очень хотела, чтобы у меня была интеллигентная профессия. Слава богу, я ее не подвела.

Евгения Гудкова в спектакле «Кармен», реж. Юрий Александров

- Кажется, что в Музыкальном театре Карелии вы уже спели все что возможно... Остались еще партии, которые хотели бы исполнить?

Эльвина Муллина: - Я Джильду хотела! Но сейчас уже не хочу... (В опере Джузеппе Верди «Риголетто» Джильда — молодая и невинная девушка. - Ред.).

Евгения Гудкова: - Ничего, Эльвина, пластическая хирургия не стоит на месте. (смеются)

Эльвина Муллина: - Всегда есть что-то, что хочется спеть. Может, я когда-нибудь до Нормы дозрею... (Норма — главная героиня оперы «Норма» итальянского композитора Винченцо Беллини, прим. редакции). Там более плотный голос должен быть, но мне кажется, что с возрастом он у меня достаточно уплотнился. Посмотрим.

Евгения Гудкова: - В целом, программу меццо-сопрановую я выполнила - Кармен я спела. И даже в трех постановках: в нашем театре, в музыкальном театре Рязани и в оперном театре Республики Коми.

Эльвина Муллина: - Еще и в Лондоне!

Евгения Гудкова: - Да, с театром Коми мы возили «Кармен» на гастроли в Англию. Так что Кармен я насытилась...Но, конечно, есть еще много сложных партий, которые хотелось бы петь, например - Азучена из оперы «Трубадур». Мне очень жаль, что в нашем театре отложили эту работу, не сделали постановку. Что бы мне еще хотелось спеть? Эболи в «Дон Карлосе». Амнерис в «Аиде». А вообще, все что дадут - то и люблю петь.

Эльвина Муллина: - Наша профессия - очень благодарная в этом смысле. Можно прожить несколько жизней, примерить на себя других персонажей.

Евгения Гудкова: - Скоро новогодние праздники, побаловаться в сказках - это вообще благодать! Я в сказке «Морозко» играю Лушку, вот эту злобную дочку, и получаю от этого большое удовольствие.

Отмечу, что общаться с ведущими солистками Музыкального театра Карелии Эльвиной Муллиной и Евгенией Гудковой - тоже большое удовольствие. Приходите на спектакли, слушайте их прекрасные сопрано и меццо-сопрано, наслаждайтесь голосами, музыкой и декорациями! Можете даже уснуть. Примадонны не обидятся.