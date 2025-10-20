До 9 градусов тепла ожидается во вторник в Карелии

Завтра, 21 октября, в Петрозаводске ожидается облачная с прояснениями погода. Без существенных осадков. Ночью и утром местами на дорогах гололедица. Ветер юго-западный, южный умеренный. Температура воздуха ночью +2,+4°С, днем +5,+7°С. Атмосферное давление будет слабо расти, сообщает Гидрометцентр РК.

В целом по Карелии ожидается облачная с прояснениями погода. В отдельных районах небольшой дождь, ночью на севере с мокрым снегом. Ночью и утром местами на дорогах гололедица. Ветер юго-западный, южный умеренный. Температура воздуха ночью -1,+4°С, днем +4,+9°С.

По данным портала gismeteo.ru, в Костомукше +3+5, пасмурно, дождь.

В Сегеже +3+6, пасмурно, небольшой дождь.

В Сортавале до +9, малооблачно.

Геомагнитная обстановка в норме.