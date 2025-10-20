Женщина пострадала при опрокидывании автомобиля на «Сортавале»

Днем 18 октября в Сортавальском округе произошло ДТП на трассе «Сортавала». Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Карелии.

По данным ведомства, 49-летняя водитель автомобиля Kia не справилась с управлением, в результате чего машина вылетела в кювет и перевернулась. Все случилось на 276-м километре магистрали.

В аварии пострадала 26-летняя пассажир автомобиля. Обстоятельства ДТП устанавливаются.

Ранее сообщалось о том, что два человека пострадали в другом серьезном ДТП на «Сортавале».