Россияне узнали, что не поможет вылечить простуду

Врачи раскрыли: ни лук, ни чеснок не помогают вылечить простуду, а могут нанести вред здоровью в большом количестве. Об этом рассказали в "Lenta.ru".

Запах лука может раздражать глаза и дыхательные пути, а чеснок - слизистую оболочку желудка. Также при простуде не поможет витамин С. Горячий пар может облегчить и устранить заложенность носа, но вместе с этим он не убивает вирусы и может обжечь слизистую.

Врачи поделились эффективными методами лечения простуды. Это мед, полоскание горла и промывание носа соленой водой. Также при болезни поможет увлажнитель воздуха.