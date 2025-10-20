Мужчина заплатил за въезд на территорию 93 тысячи

В городе Сортавала местный житель въезжал на территорию Общества и снес шлагбаум. Истец обязал возместить его ущерб в полном объеме и заплатить 93 тысячи рублей, сообщила пресс-служба Сортавальского городского суда.

Въезд на территорию осуществлялся с помощью автоматического шлагбаума. Когда водителю не удалось заехать с первого раза, он вывернул его. После этого мужчина скрылся с места происшествия.

Записи на камерах видеонаблюдения подтвердили вину водителя. Сортавальский городской суд обязал мужчину заплатить 93 тысячи рублей, чтобы починить шлагбаум.