Пешеходам в Петрозаводске нужно быть внимательнее

В течение двух дней к пешеходам в Петрозаводске проявят повышенное внимание
Рейд ГАИ
Фото: ГАИ Карелии

В Петрозаводске с 20 по 22 октября пройдет профилактическое мероприятие "Пешеход". Об этом предупредили в пресс-службе Госавтоинспекции столицы Карелии.

Сотрудники правоохранительных органов будут проводить разъяснительную работу с пешеходами и водителями. Это направлено на предупреждение ДТП на дорогах. 

Также в пресс-службе поделились неутешительной статистикой. За 9 месяцев текущего года в Петрозаводске зарегистрировано 46 ДТП, в которых 1 пешеход погиб и 46 - травмированы. На пешеходных переходах произошло 18 ДТП, в которых 19 человек получили травму.

