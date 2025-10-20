20 октября 2025, 17:11
В Кемском районе перетопили баню
В Кемском районе произошел пожар
Фото: пресс-служба Госкомитета Карелии по безопасности
Сегодня в 13:25 житель частного дома в Кемском районе позвонил в МЧС: у него загорелась баня. Возгорание удалось оперативно устранить, сообщила пресс-служба Госкомитета Карелии по безопасности.
Частная баня загорелась в селе Гридино по улице Лесная. Из-за огня очень сильно пострадала значительная часть постройки. Добровольная пожарная дружина сельского поселения оперативно потушила возгорание.
