В Кемском районе перетопили баню

Сегодня в 13:25 житель частного дома в Кемском районе позвонил в МЧС: у него загорелась баня. Возгорание удалось оперативно устранить, сообщила пресс-служба Госкомитета Карелии по безопасности.

Частная баня загорелась в селе Гридино по улице Лесная. Из-за огня очень сильно пострадала значительная часть постройки. Добровольная пожарная дружина сельского поселения оперативно потушила возгорание.

Ранее в Забайкалье трое несовершеннолетних пострадали из-за пожара.