Мигрант погиб в Карелии, упав с крыши

На севере Карелии вечером 21 октября произошла трагедия. При ремонте кровли многоквартирного дома погиб рабочий.

Сегодня около 16 часов вечера 49-летний гражданин Узбекистана ремонтировал кровлю в четырехэтажном многоквартирном жилом доме в Кеми, но сорвался и упал на землю. Рабочий скончался на месте.

По факту гибели человека прокуратура организовала проверку. Надзорный орган намерен дать оценку соблюдению требований трудового и миграционного законодательства.

Также организована уголовно-процессуальная проверка. Надзорный орган держит ход проверки на своем контроле.