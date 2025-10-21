21 октября 2025, 18:52
Мигрант погиб в Карелии, упав с крыши
Прокуратура выясняет обстоятельства трагедии в Кеми
фото пресс-служба прокуратуры РК
На севере Карелии вечером 21 октября произошла трагедия. При ремонте кровли многоквартирного дома погиб рабочий.
Сегодня около 16 часов вечера 49-летний гражданин Узбекистана ремонтировал кровлю в четырехэтажном многоквартирном жилом доме в Кеми, но сорвался и упал на землю. Рабочий скончался на месте.
По факту гибели человека прокуратура организовала проверку. Надзорный орган намерен дать оценку соблюдению требований трудового и миграционного законодательства.
Также организована уголовно-процессуальная проверка. Надзорный орган держит ход проверки на своем контроле.