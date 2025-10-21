Шандалович рассказал о возрождении деревни на карте Карелии

Деревня Кумсагуба официально восстановлена на карте Карелии. Об этом сообщил председатель Законодательного собрания республики Элиссан Шандалович на своей странице в соцсети.



Первые упоминания о Кумсагубе относятся к XV веку. На протяжении столетий её жители занимались рыболовством и сельским хозяйством. До 1960-х годов деревня процветала: здесь были колхоз, детский сад и другие объекты социальной инфраструктуры. Однако из-за укрупнения населённых пунктов и отсутствия электрификации большинство жителей покинули свои дома, и в 1984 году Кумсагуба была исключена из официальных административных справочников.

Как сообщил председатель парламента Карелия Элиссан Шандалович, в последние годы интерес к этой территории вновь возрос. Кумсагуба, расположенная на живописном берегу Онежского озера рядом с Пиндушами, привлекает внимание как местных жителей, так и туристов. На её территории уже освоено несколько десятков земельных участков, ведётся строительство домов.



По инициативе местных жителей и при поддержке муниципальных властей Законодательное собрание Карелии приняло решение о возрождении населённого пункта. При выборе названия рассматривались два варианта — «Кумса Губа» и «Кумсагуба». С учётом рекомендаций лингвистов и историков было принято решение сохранить слитное написание, соответствующее историческому названию.





Теперь у жителей появится возможность официально зарегистрироваться, получить почтовый адрес, участвовать в выборах и пользоваться всеми правами, связанными со статусом населённого пункта. Уже в 2026 году Кумсагуба будет включена в справочник административно-территориального устройства Республики Карелия.



Элиссан Шандалович выразил благодарность председателю правительства РФ Михаилу Мишустину за оперативную поддержку инициативы.

Фото: ЗС РК.